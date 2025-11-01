Youssoufa Moukoko trifft schon wieder!

Youssoufa Moukoko hat schon wieder getroffen und dem FC Kopenhagen zum nächsten Sieg verholfen!
Moukoko trifft schon wieder!
Der ehemalige BVB-Stürmer traf beim 3:2 (1:0) in der dänischen Liga gegen FC Fredericia vom Elfmeterpunkt (54.).
Youngster ersetzt Moukoko
Moukokos Sturmpartner Viktor Claesson hatte Kopenhagen zunächst in Führung gebracht (21.). Gustav Olsted Marcussen traf für die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich (50., ebenfalls per Elfmeter).
In der 69. Minute wurde Moukoko schließlich ausgewechselt und durch den 17 Jahre alten Youngster Viktor Dadason ersetzt.
Zum 3:1 für Kopenhagen traf Junnosuke Suzuki (78.). Óscar Buch brachte die Gäste noch einmal auf 2:3 heran (84.), für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.
Moukoko beendet Durststrecke
Erst am Mittwoch hatte Moukoko seine wochenlange Durststrecke vor dem gegnerischen Tor eindrucksvoll beendet. Das ehemalige BVB-Juwel erzielte beim 4:1-Sieg des FC Kopenhagen im dänischen Pokal bei Hobro IK drei Tore.
Am Samstagabend ließ der 20 Jahre alte Stürmer prompt den nächsten Treffer folgen. Damit hat Moukoko diese Woche ganze vier Tore geschossen.
Kopenhagen liegt in der Tabelle mit 25 Punkten auf Platz vier, hat aber ein Spiel mehr als das Spitzen-Trio um Tabellenführer Aarhus GF (30 Punkte) auf dem Konto.