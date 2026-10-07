Der Abschied von Lionel Messi bewegt weiter über Argentinien hinaus. Ein unglücklicher Moment sorgt für Buhrufe.

Der große Abschied von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft ist fast perfekt verlaufen. Einen kleinen Aufreger gab es aber, der nicht zuletzt in den Sozialen Medien für mächtig Aufsehen sorgte.

Als Messi gegen Benin (3:0) sein letztes Spiel im Trikot der Albiceleste absolviert hatte – mit einem Tor und zwei Assists war er standesgemäß auch sportlich der Mann der Partie – sollte der Weltstar mit einer Drohnenshow am Nachthimmel von Buenos Aires geehrt werden.

Drohnenshow über dem Stadion Drohnenshow über dem Stadion © IMAGO/Fotobaires

Messi und Kollegen richteten den Blick auf dem Rasen von El Monumental nach oben – doch zunächst tauchten die erhofften und erwarteten Bilder nicht auf. Stattdessen erstrahlten ein Logo und der Schriftzug „Sancor Seguros“.

Messi-Partner bekommt Wut ab

Es handelt sich um den Namen eines Versicherungsunternehmens, mit dem Messi 2018 einen Werbedeal einging. Die Fans im Stadion zeigten dafür aber kein Verständnis, es gab Pfiffe und Unmutsbekundungen. Im Netz wurde ebenfalls heftig gegen die Firma gewettert.

Lange hielt der ungewöhnliche Moment aber nicht an, wenig später tauchten Bilder von Messi auf. Unter anderem war die Fußball-Ikone mit dem WM-Pokal zu sehen. Dass der weltbekannte Linksfuß bei einer Szene als Schütze mit dem rechten Fuß abgebildet war, sorgte zwar hier und da auch noch für Stirnrunzeln, fiel aber nicht weiter ins Gewicht.

Messi tritt mit 208 Länderspielen und 126 Toren ab.