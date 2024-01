FA Cup: Gegen jede Statistik! Sechstligist schreibt Pokal-Märchen

Sam Corne wurde zum Helden und besiegelte durch seinen Treffer zum 2:1 Endstand in der 66. Minute die Pokalsensation des englischen Sechstligisten. Bereits vor der Pause hatte Lamar Reynolds den Außenseiter in Führung gebracht und seinen ersten Treffer im Dress der Amateure erzielt.

Ein Sieg entgegen aller Statistiken

Es waren die einzigen beiden Torschüsse, die Maidstone bei lediglich 21 Prozent Ballbesitz über die vollen 90 Minuten auf das Tor von Ipswich abgegeben hatte. Auf der anderen Seite eröffnete der Favorit ein Dauerfeuer an Chancen.

Am Ende standen 38:2 Schüsse, darunter zwei Aluminium-Treffer in Halbzeit eins, auf dem Konto der Tractor Boys, doch das Ergebnis stellte den Spielverlauf trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs auf den Kopf.

„Es gab ein paar Tränen“

Elokobi offenbarte ebenso, wie emotional der Moment für seine Mannschaft gewesen sei. „Es gab ein paar Tränen. Wir sind nach Ipswich gekommen, mit ihrer Geschichte, sie sind in der Meisterschaft auf einem Höhenflug und für unsere Gruppe von Spielern ist es erstaunlich, dass sie das Feld unter Applaus verlassen“, erklärte der ehemalige Verteidiger der Wolverhampton Wanderers.

„Das bindet uns fürs Leben, was unsere Jungs gerade leisten. Was unsere Jungs jetzt erreichen, hat es in über 100 Jahren nicht gegeben. Die Magie des FA Cups ist sehr lebendig.“