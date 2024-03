ManUnited-Held gegen Klopp: Der fast vergessene Star

Diallo wartet auf den Durchbruch

„Er hat in diesem Jahr hart gearbeitet und hatte wahrscheinlich nicht die Chancen, die er sich gewünscht hätte. Aber wenn er mehr Möglichkeiten haben will, gibt es keinen besseren Weg, das zu beweisen, als Nächte wie heute“, erläuterte United-Star Marcus Rashford nach dem Pokalkracher.

Englische Medien feiern Diallo

Auch in den englischen Medien schwärmt man von Diallos furiosem Schlusspunkt. „Er kam. Er sah. Er besiegte. Er wurde des Feldes verwiesen. Er geht in die Geschichte ein als der Matchwinner. Ein tolles Comeback eines jungen Mannes, der in dieser Saison aufgrund von Verletzungen weitgehend in Vergessenheit geraten ist“, schrieb der Mirror.