Darts-Wunderkind Luke Littler verhöhnt Klopp!

Später Liverpool-Schock im Pokal

Das FA-Cup-Viertelfinale zwischen United und den Reds war mit dem Zwischenstand von 2:2 in die Verlängerung gegangen. In der regulären Spielzeit brachte Scott McTominay Manchester in Führung (10.). Noch in der ersten Halbzeit drehte Liverpool durch Treffer von Alexis Mac Allister (44.) sowie Mohamed Salah (45.+2) die Partie.