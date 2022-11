La Liga: Xavi bringt Barca-Ikone Piqué als Präsident ins Spiel

Was in der Zukunft auf den Spanier ankommt, ist derweil noch nicht bekannt. Doch Barcas Trainer Xavi brachte ihn auf der Pressekonferenz am Freitag direkt für ein Amt ins Gespräch: „Er könnte Präsident werden oder was auch immer er will. Persönlichkeit und Führungsstärke dafür hat er.“