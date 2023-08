Real Madrid - eine Großbaustelle: Kader der Königlichen wirft Fragen auf

Mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao ist Real Madrid am Samstag in die neue Saison gestartet. Zumindest für eine kurze Zeit haben die Königlichen damit alle Probleme, mit denen die Bosse im Hintergrund gerade konfrontiert sind, vergessen lassen.

Dass die Blancos noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, scheint aber nicht abwegig zu sein. Schließlich ist die Liste der Baustellen in der spanischen Hauptstadt lang. Top-Torjäger Karim Benzema löste seinen Vertrag vorzeitig auf und wechselte Anfang Juni nach Saudi-Arabien zu Meister Al-Ittihad.

Dazu haben sich sowohl Abwehrchef Eder Militao als auch Torhüter Thibaut Courtois, der seit Jahren als sicherer Rückhalt im Real-Gehäuse agiert, in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen und fallen für den Großteil der Saison aus. Und das Herz des Teams, die zentralen Mittelfeldspieler Luka Modric (37) und Toni Kroos (33), sind auch nicht mehr so jung, dass sie ohne Pausen eine ganze Saison abreißen können.

Auf eine lange Eingewöhnungsphase in La Liga verzichtete Bellingham gänzlich. Schon bei seinem Debüt gegen Bilbao trug sich der 20 Jahre alte Engländer in die Torschützenliste ein und führte seine Mannschaft zum Auftaktsieg.

Joselu oder Vinícius als Not-Neuner?

Was dagegen bleibt, ist der vakante Posten in der Sturmspitze. Trotz des Abgangs von Ballon-d‘Or-Gewinner Benzema werden die Madrilenen nicht müde zu sagen, dass nach dem Transfer von Joselu kein weiterer Angreifer mehr kommen soll.

Den Ersatz „haben wir schon“, betonte Ancelotti kürzlich und erklärte seine Idee: „Es kann Joselu sein oder wir können in einem anderen System spielen.“ Der 64-Jährige plant offenbar mit einer extrem flexiblen Offensive, die von seinen herausragenden offensiven Mittelfeldspielern angekurbelt wird.

Als Neuner könnte künftig, so haben es die Testspiele in der Vorbereitung gezeigt, ebenso Vinícius Júnior fungieren. „Das fällt ihm nicht schwer, er kann das sehr gut. Er hat für Gefahr gesorgt und steigert sich“, meinte Ancelotti und stellte klar, dass auch Benzema in den vergangenen Jahren nicht als typischer Mittelstürmer spielte.