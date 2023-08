Absage an FC Bayern: "Die Entscheidung war sehr leicht"

Nicht in München, sondern in Madrid fand am heutigen Dienstag die Vorstellungs-Pressekonferenz von Torwart Kepa Arrizabalaga statt. Die Königlichen setzten sich um Werben um den 28-Jährigen durch, der nun erstmals selbst nach seinem geplatzten Bayern-Wechsel zu Wort kam.

„Die Entscheidung war sehr leicht“, sagte der 28-Jährige angesprochen auf seine anderen Wechsel-Optionen, die er bestätigte. „Es stimmt, dass ich andere Angebote bedeutender Klubs hatte. Aber als mir mitgeteilt wurde, dass ich diese Option (Wechsel zu Real Madrid, Anm. d. Red.) habe, fiel die Entscheidung schnell und leicht.“

„Es mach mich stolz, zu Real Madrid zu gehören – diese Legende, mit all der Geschichte, mit all den Errungenschaften“, fuhr der Spanier fort, der sich in optimaler Verfassung für seine neue Aufgabe sieht: „Ich komme zu einem der besten Momente meiner Karriere, nachdem ich eine tolle Saison hatte. Ich bin bereit, um diese Herausforderung anzugehen und 100 Prozent für Real Madrid zu geben. Es waren intensive Tage, um es so zu sagen. Aber als ich das Angebot von Real Madrid vorliegen hatte, war mir alles klar.“

Pérez dankt Kepa: „Einer der Besten der Welt“

Auch Madrids Präsident Florentino Pérez ergriff das Wort und freute sich darüber, dass Kepa Real unter anderem den Bayern vorzog. „Danke, dass du dich für unseren Klub entschieden hast, auch wenn du Angebote anderer großer Klubs in Europa hattest, wie jeder weiß“, betonte Pérez, der von Kepa nur so schwärmte.

„Du bist einer der besten Torhüter der Welt, auch einer der großen Torhüter im spanischen Fußball“, huldigte der 76-Jährige der neuen Nummer eins der Madrilenen. „Es könnte einer der wichtigsten Momente deiner Karriere und deines Lebens sein, dass du jetzt zu Real Madrid gehörst.“

Die Königlichen leihen den 28-Jährigen für ein Jahr von FC Chelsea, ohne eine Kaufoption zu besitzen, jedoch hätte Kepa auch nichts gegen einen längeren Verbleib bei den Spaniern. „Wir werden Zeit haben und schauen. Mit meiner Leistung sorge ich hoffentlich dafür, dass das passiert“, erwiderte er auf eine entsprechende Frage.

Kepa wendet sich an verletzten Courtois

Dabei stand der spanische Schlussmann, der durch seinen Wechsel von Athletic Bilbao zum FC Chelsea für 80 Millionen Euro Ablöse der teuerste Torhüter der Welt wurde, eigentlich schon vor einer Unterschrift beim FC Bayern, die ihn ebenfalls per Leihe holen wollten, um auf den Ausfall von Manuel Neuer zu reagieren.

Nach dem Kreuzbandriss von Real-Torwart Thibaut Courtois am Donnerstag setzten die Königlichen jedoch alle Hebel in Bewegung, um sich die Dienste von Kepa zu sichern, der das Wort auch an den verletzten Courtois richtete: „Ich habe mit ihm geredet und wünsche ihm viel Kraft, die bestmögliche Genesung. Hoffentlich kann er bald wieder auf dem Platz stehen.“

Bayern nun an City-Keeper dran

Wie kurz Bayern vor einer Verpflichtung von Kepa stand, erklärte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Vorstellung von Harry Kane am Sonntag. „Wir waren ganz dicht dran und wollten ihn heute oder morgen präsentieren“, so Dreesen, der den Transfer nach Madrid bereits vorwegnahm.