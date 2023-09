Traumeinstand beim FC Barcelona! Sein Lächeln ist zurück

Schnelle kurze Pässe, ein traumhaft schöner Doppelpass zwischen Ilkay Gündogan und Robert Lewandowski und ein eiskalter Abschluss von Joao Félix. Das 1:0 des FC Barcelona im ersten Champions-League-Gruppenspiel gegen Royal Antwerpen erinnerte stark an die glorreichen Zeiten der Katalanen, als Messi, Iniesta und Co. ihre Gegner reihenweise mit dem berühmten Tiki Taka an die Wand spielten.

Nutznießer der traumhaften Kombination war einmal mehr Félix, der sich bereits nach nur drei Spielen in die Herzen der Barca-Fans gespielt haben dürfte. Wie schon beim vergangenen 5:0-Sieg über Real Betis am Wochenende wurde der Portugiese zum ‚Man of the Match‘ gewählt, leitete sowohl gegen Betis als auch gegen Antwerpen den Torreigen ein.

Standing Ovations für Félix - das Lächeln ist zurück

Auch den belgischen Meister fertigte Barcelona letztendlich völlig verdient mit 5:0 ab, im Gegensatz zu seinem Heimspiel-Debüt am Samstag beließ es Joao Félix allerdings nicht nur bei einem Treffer. Acht Minuten nach dem Führungstreffer assistierte der 23-Jährige Robert Lewandowski, der mit dem 2:0 seinen 100. Treffer in UEFA-Wettbewerben erzielte (19.).

In der 66. Minute köpfte Félix dann sogar noch zum 5:0-Endstand ein und wurde unter tosendem Applaus nur kurz darauf für Barca-Juwel Lamine Yamal vom Platz genommen. Wie die AS nach dem Spiel titelte, ist beim Portugiesen das Lächeln zurück.

Angespanntes Verhältnis zu Simeone

Hinter Félix liegt ein turbulenter Sommer. Bei seinem Stammverein Atlético Madrid, wohin er von seinem Jugendklub Benfica Lissabon im Sommer 2019 für knapp 127 Millionen Euro wechselte, fühlt sich der 23-Jährige schon längere Zeit nicht mehr wohl.

Auch aufgrund einer mangelnden Harmonie zwischen ihm und Atlético-Trainer Diego Simeone wollte der Portugiese die Colchoneros im Sommer erneut verlassen, nachdem Félix bereits von Januar bis Juni leihweise für den FC Chelsea auflief. Seine Wunsch-Destination formulierte der Offensivspieler dabei ungewöhnlich offen und offensiv.

„Der Wechsel hat mir gut getan“

Seither läuft es für ihn: „Der Wechsel hat mir gut getan“, betonte Félix nach dem deutlichen Sieg gegen Real Betis gegenüber Movistar+. „Ich bin hier sehr glücklich und hoffe, dem Team so gut wie möglich helfen zu können. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, denn ich wusste, dass es einfach ist, mit dieser Mannschaft zu spielen.“

Es scheint, als wäre eine große Last von seinen Schultern gefallen. Das einstige portugiesische Wunderkind ist noch bis 2029 an seinen Stammverein aus der spanischen Hauptstadt gebunden, erzielte dort in 131 Spielen nur 34 Tore.