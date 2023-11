Jose Mourinho spricht über Carlo Ancelotti: "Nur ein Verrückter verlässt Madrid"

Über Ancelottis angebliche Entscheidung, Real zu verlassen, sagte Mourinho in einem Interview mit der RAI: „Brasilien? Nur ein Verrückter verlässt Madrid“, und hofft, dass „die Saison fantastisch verläuft und dass Carlo in der nächsten Saison da ist. Denn er ist der perfekte Trainer für Madrid.“ Daher wäre es für den Coach von AS Rom ein Fehler, wenn der 64-Jährige den spanischen Rekordmeister tatsächlich verlassen sollte.