Will Barca Lewandowski loswerden? So plant der Ex-Bayern-Star

Ambitionierter Lewandowski will bleiben

Will Barca Lewandowski loswerden? Die Gerüchte überraschen den Stürmer, wie SPORT1 aus seinem Umfeld erfuhr. Er ist zwar keineswegs zufrieden mit sich und seiner Ausbeute von nur 8 Toren aus 17 Pflichtspielen in der laufenden Spielzeit, möchte aber über den Sommer 2024 hinaus in Barcelona bleiben und hat auch nichts Gegenteiliges von seinem Arbeitgeber gehört.

Kritik um Formtief verschärft sich

Vor dem Turnier erzielte er in 19 Einsätzen für Barca 18 Treffer, was etwa einem Schnitt von 0,95 Toren pro Spiel entsprach. Danach gelangen ihm in bisher 44 Partien nur 23 Tore, also etwas mehr als 0,5 Treffer pro Partie. Im Grunde ist er nur noch halb so treffsicher wie vor der WM – was ihn selbst am meisten ärgert.