FC Barcelona: Neues Supertalent der Kapitän der Zukunft?

Wer in den letzten Wochen den FC Barcelona genauer verfolgt hat, dem dürfte mit Pau Cubarsi ein neuer Name in der Mannschaft aufgefallen sein. Der 17-jährige Spanier hat sich in der Startelf der Katalanen festgesetzt. Cubarsi konnte in den letzten fünf Spielen gleich vier Startelf-Einsätze verbuchen und wusste bei diesen auch durchaus zu beeindrucken.