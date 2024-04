Clásico-Zoff: Barca-Präsident wütet gegen VAR und fordert mögliches Wiederholungsspiel

Tor oder kein Tor? Könnte der riesige Aufreger aus dem Clásico ein rechtliches Nachspiel haben? Genau das deutet jetzt Barca-Präsident Joan Laporta an.

Die Szene, um die sich der Ärger der Katalanen dreht , ereignete sich in der 28. Minute: Barca führte einen Eckball aus, den Lamine Yamal auf das Tor verlängerte - ganz zur Überraschung von Real-Keeper Andriy Lunin. Der Schlussmann erwischte den Ball erst spät - entweder noch ganz knapp auf der Linie oder aber schon ein winziges Stück dahinter.

Laporta: VAR soll Wettbewerb „fairer“ machen „und nicht umgekehrt“

Es wäre zu diesem Zeitpunkt das 2:1 für die Katalanen gewesen - so blieb es vorerst beim 1:1. Später ging Barca zwar in Führung, kassierte aber noch zwei Treffer, darunter einen sehr späten von Ex-BVB-Star Jude Bellingham, und verlor so mit 2:3.