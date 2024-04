Barca-Ärger im Clásico: 3D-Technologie schafft Klarheit

Das nicht gegebene Tor von Barcelona-Youngster Lamine Yamal sorgte nach dem Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona für viel Gesprächsstoff. Hintergrund der Aufregung bei Barca: Die spanische Liga verzichtet bis heute auf die unter anderem in Deutschland angewandte Torlinientechnologie und musste sich bei der Entscheidung ganz auf den VAR verlassen.

Barcas Torhüter Marc-Andre ter Stegen wütete nach dem nicht gegebenen Tor: „Es ist eine Schande für den Fußball. Andere Ligen haben es. Es wird in dieser Welt so viel Geld bewegt und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist.“