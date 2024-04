„Jetzt weiß ich, warum Pep Cancelo nicht mag“: Legenden zerlegen Ex-Bayern-Star

So lieferte der 29-Jährige insgesamt eine schwache Leistung ab und trug darüber hinaus auch noch eine Mitschuld am Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Lucas Vázquez. Er verlor den Spanier in seinem Rücken aus den Augen. Nach einer Flanke von Vinícius Júnior kam Vázquez ungehindert auf der rechten Seite an den Ball - und musste diesen nur noch einschieben.