Erfolgreiches Heimdebüt für Flick dank Lewandowski

Der ehemalige Bayern-Torjäger Robert Lewandowski erlöst den FC Barcelona spät mit seinem Siegtreffer gegen Bilbao. In der Schlussphase der Partie gibt es mächtig Zoff.

Der ehemalige Bayern-Torjäger Robert Lewandowski erlöst den FC Barcelona spät mit seinem Siegtreffer gegen Bilbao. In der Schlussphase der Partie gibt es mächtig Zoff.

Der polnische Nationalspieler erzielte im zweiten Saisonspiel gegen Athletic Bilbao in der 75. Minute den erlösen 2:1-Siegtreffer für die Katalanen, die damit ihre weiße Weste wahrten. Zum Auftakt hatte Barcelona beim FC Valencia ebenfalls 2:1 gewonnen - dank zweier Treffer von „Lewa“.

Barca ohne Gündogan mit zweitem Sieg

Gegen das Abwehrbollwerk der Basken tat sich Barcelona zunächst schwer, kam aber dann langsam besser in Fahrt. So war es Jungstar Lamine Yamal, der in der 24. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Der abgefälschte Schuss des Europameisters schlug unhaltbar ein.