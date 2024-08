La Liga: FC Barcelona verkündet Abschied von Urgestein

Klub-Ikone Sergi Roberto wird definitiv nicht mehr für die Profis des FC Barcelona auflaufen. Nach 18 Jahren in den Farben der Blaugrana, samt unzähligen Triumphen, wird der 32-jährige Katalane keinen neuen Vertrag bei seinem Herzensverein erhalten. Das gab Barca am Sonntag offiziell bekannt.

Roberto, der in der berühmten Jugendakademie La Masia ausgebildet wurde, debütierte 2010 unter Pep Guardiola in der ersten Mannschaft und bestritt seitdem beeindruckende 373 Pflichtspiele. In seiner Zeit bei Barcelona gewann er sieben spanische Meisterschaften, zweimal die Champions League und unzählige weitere Titel.

Roberto selbst wandte sich in einem Video in den Sozialen Medien an die Fans. „Es ist an der Zeit, euch für die gemeinsame Reise zu danken. Es lebe Barca, für immer!“, schrieb Roberto.