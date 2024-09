La Liga: Der Übermütige

Niklas Senger 30.09.2024 • 21:20 Uhr Real Madrid verspielt im Stadtderby gegen Atlético Madrid einen Sieg und verschenkt spät in der Partie zwei Punkte. Wieder einmal steht dabei Youngster Endrick im Vordergrund, der mit übermütigen Aktionen auffällt.

Im Alter von gerade einmal 18 Jahren befindet sich Top-Talent Endrick bereits auf der ganz großen Bühne des europäischen Fußballs. Schon im Dezember 2022 verkündete Real Madrid den in diesem Sommer vollzogenen Transfer des Brasilianers.

Bis zu 72 Millionen Euro inklusive möglicher Boni überwiesen die Königlichen für die Dienste des damals noch 16-Jährigen an seinen Jugendklub Palmeiras. Dort hatte Endrick seit geraumer Zeit das Interesse internationaler Top-Teams geweckt und sogar vergleiche mit Legende Pelé aufkommen lassen.

Sieg verschenkt? Fahrlässiger Abschluss im Skandal-Derby

Doch im Stadtderby gegen Atlético Madrid, das wegen Zuschauerausschreitungen unterbrochen werden musste, schrieb Endrick in seiner noch jungen Laufbahn bei Real zum wiederholten Mal Schlagzeilen mit seinem Übermut, den er auf dem Platz an den Tag legt.

Beim Stand von 1:0 ergab sich für die Madrilenen in der 89. Minute eine Konterchance mit der Aussicht auf den entscheidenden Treffer. In vollem Tempo sprintete der Youngster auf den Sechzehner des Rivalen zu und hatte dabei nur noch Verteidiger Robin Le Normand vor sich.

Es folgte jedoch ein überhasteter Abschluss im Vollsprint aus über 20 Metern Entfernung, der links neben dem Tor in die Bande einschlug. Zum besonderen Ärger des auf der linken Seite unbedrängt herannahenden Jude Bellingham, mit dessen Hilfe durchaus ein kontrollierterer Abschluss möglich gewesen wäre. Durch den verpassten zweiten Treffer blieb Atlético letztlich in der Partie und sorgte durch Ángel Correa in der 90+5. Minute für den Ausgleich.

Endrick besiegelt VfB-Niederlage

Maßgeblich beeinflusst dürfte die Entscheidungsfindung des elfmaligen brasilianischen Nationalspielers wohl von einem Erfolgserlebnis bei seinem Debüt in der Champion League worden sein.

Gegen den VfB Stuttgart trieb Endrick den Ball in der Nachspielzeit ebenfalls in vollem Tempo nach vorne und entschied sich für den Abschluss aus 23 Metern. Dabei ignorierte er gleich mehrere Optionen, einen Mitspieler - unter anderem Kylian Mbappe - anzuspielen. Allerdings schlug der Ball in diesem Fall im rechten Eck ein und bescherte Real den Treffer zum 3:1-Endstand.

Ungeachtet dessen fiel Endrick in seinen ersten Wochen bei Real nicht nur mit seinen überhasteten Abschlüssen auf. So rauschte der Youngster bei einem übermütigen Zweikampf im Derby an Marcos Llorente vorbei und grätschte daraufhin einen Kameramann an der Seitenlinie um.

Tätlichkeit? Endrick gegen Alavés im Glück

Eine Woche zuvor war es eine Tätlichkeit beim 3:2-Sieg gegen Deportivo Alavés, die Kritik am Youngster aufkommen ließ. In der 83. Minute rammte Endrick sein Knie in den Unterleib von Gegenspieler Santiago Mourino.

Trotz der üblen Szene sah Endrick nur die Gelbe Karte. Auch der VAR griff nicht ein. Sogar für die Real nahestehende Marca sowie weitere spanische Medien wäre Rot gerechtfertigt gewesen.

„Die Aktion von Endrick ist Rot, wir hätten die letzten Minuten mit einem Mann mehr spielen müssen. Endrick hat die Absicht, ihn zu treffen, es ist eine klare Rote Karte, nichts anderes“, wütete auch Alavés-Coach Luis García im Nachgang der Partie.

Effektiver Endrick glänzt als Joker

Bei all der berechtigten Kritik am Verhalten des Youngsters nutzt Endrick seine Spielzeit bislang allerdings äußerst effektiv. Bei all seinen bisher acht Pflichtspieleinsätzen wurde Endrick von Cheftrainer Carlo Ancelotti eingewechselt und absolvierte erst einmal mehr als zehn Minuten.

Dennoch traf Endrick sowohl bei seinem Debüt in der Champions League als auch bei seinem ersten Auftritt in La Liga. Hinzu kommt eine weitere Vorlage am sechsten Spieltag.

Wie aus einem bewegenden Brief an seinen vierjährigen Bruder im März hervorging, gab Endrick seinem Vater ein Versprechen, dass eine gewisse Verantwortung erfordert. „Mach dir keine Sorgen. Ich werde Fußballer und ich werde ein besseres Leben für uns schaffen“, soll er seinem Vater versichert haben.

