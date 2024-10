Große Geste bei Barca-Comeback vor Duell gegen Bayern

SPORT1 21.10.2024 • 13:42 Uhr Beim FC Barcelona sorgt Gavi mit seinem Comeback für große Emotionen. Bei seiner Einwechslung bekommt der 20-Jährige sogar die Kapitänsbinde erreicht.

Auf dem Rasen war die Sache längst entschieden, der FC Barcelona hatte den FC Sevilla klar und deutlich in die Schranken verwiesen, doch den emotionalen Höhepunkt der Partie stellte eine Einwechslung kurz vor Schluss dar. Und zwar die von Gavi, der am Sonntag erstmals nach seiner schweren Knieverletzung und insgesamt 348 Tagen Pause wieder ein Pflichtspiel bestritt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 20-Jährige wurde in der 83. Minute eingewechselt und von den Fans - wie schon beim Aufwärmen - mit tosendem Applaus sowie „Gavi, Gavi“-Sprechchören empfangen. Dazu überreichte ihm Pedri, der für ihn Platz gemacht hatte, die Kapitänsbinde. „Ich bin sehr glücklich, nach so langer Zeit zurückzukehren, ich habe monatelang von diesem Moment geträumt“, sagte Gavi anschließend und betonte: „Es ist ein schöner Tag für mich. Besser geht es nicht. Pedri danke ich für seine Geste.“

Pedri selbst erklärte später in der Sendung Barca One, wie es zu der Aktion kam. Da alle anderen Kapitäne zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Platz waren, sei dies der perfekte Moment gewesen, um Gavi die Binde zu überreichen, erklärte der Mittelfeldspieler, der auch ein guter Freund des Rückkehrers ist. „Er hat sie verdient, weil er so hart gearbeitet hat, um heute hier zu sein. Ich bin ihm dankbar, dass er nie aufgibt und immer arbeitet. Wir lieben ihn sehr, und die Fans auch“, fügte Pedri hinzu.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Es war eine Gänsehaut-Atmosphäre“

Seit Jahren gilt Gavi als riesiges Talent und große Hoffnung für die Zukunft. Zum Zeitpunkt seines Kreuzbandrisses am 4. November 2023 war er bereits Stammspieler in Barcelona und fester Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft. Doch durch die lange Zwangspause verpasste er nicht nur einen Großteil der Vorsaison und insgesamt 48 Spiele der Katalanen, sondern auch die Europameisterschaft in Deutschland, bei der seine Mitspieler den Titel holten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass Gavi den schweren Weg zurück nun gemeistert hat, freute auch Barca-Coach Hansi Flick sehr: „Es war eine Gänsehaut-Atmosphäre, unglaublich. Das Sevilla-Spiel war sein Ziel – die Bank und vielleicht fünf Einsatzminuten. Das war sein Traum“, verriet der 59-Jährige, der seinem Schützling bei der Einwechslung herzlich umarmte, im Anschluss: „Alle sind glücklich, dass er zurück ist. Daran sieht man, welche Stellung er in der Mannschaft hat.“

Schwere Woche für Barcelona

Für Gavi sei es das Schlimmste gewesen, nicht mit seinem Team spielen zu können. „Die Mannschaft von außen zu sehen, ist sehr hart“, sagte er. Inwieweit der Youngster, der seinen bis 2026 datierten Vertrag bei Barca gerne verlängern würde, in der so wichtigen nächsten Woche wieder zum Einsatz kommen und eine Option für Flick sein kann, wird sich zeigen.