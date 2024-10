Deshalb ist Vinícius so unbeliebt

Tatsächlich könnte genau solch ein unsportliches Verhalten dem Brasilianer bei der Wahl zum Verhängnis geworden sein. Denn ein offizielles Kriterium bei der Findung der Prämierten lautet „Class and Fair Play“.

Unsportlichkeit im Champions-League-Halbfinale

Deshalb drückte er Vinícius den Ball in die Hand. Der Madrilene weigerte sich, den Ball anzunehmen und ließ ihn einfach fallen. Kimmich versuchte es im Anschluss noch einmal. Doch der Außenspieler wiederholte sein Verhalten. Provokant platzierte er den Ball mit seinen Händen auf dem Boden.

„Charakterlich muss er noch reifen“

Wild habe für Rodri gestimmt, weil er für ihn „sportlich und charakterlich ein Vorbild ist und in der vergangenen Saison der Beste“ gewesen sei.

Vinícius geht Orban an die Gurgel

Die Unsportlichkeit im Champions-League-Halbfinale war bei weitem nicht der einzige Aussetzer des Brasilianers. Im Achtelfinale der Königsklasse checkte er RB Leipzigs Viktor Orban erst von hinten zu Boden, um ihn wenige Sekunden später erneut mit beiden Händen am Hals zu Boden zu schubsen .

Vinícius kassierte für das Verhalten nur die Gelbe Karte. Nicht nur Fans von RB Leipzig sahen in der Situation eine Tätlichkeit, die einer Würgebewegung ähnlich kam.

Münchener Arena als „großen Reifen“ verspottet

Will Vinicius den Ballon d‘Or in Zukunft gewinnen, muss er womöglich zunächst beweisen, dass er auch in Sachen sportlicher Fairness und Respekt dazulernen kann.