La Liga: Raúl beendet offenbar Trainerjob bei Real Madrid Castilla

Seit Jahren gilt Raúl bei Real Madrid als Vereinslegende. Er trainiert nun seit rund fünf Jahren die zweite Mannschaft der Königlichen. Zum Saisonende wird die Zusammenarbeit in dieser Form offenbar beendet.

Obwohl Raúl nach sechs Jahren nicht mehr an der Spitze von Real Madrid Castilla stehen wird, bleibt er dem Verein offenbar weiterhin erhalten, allerdings ist die zukünftige Rolle des ehemaligen spanischen Nationalspielers noch ungeklärt. Derzeit werden jedoch zwei Möglichkeiten gehandelt, wie es in Zukunft weitergehen könnte.

Raul als Ancelotti-Assistent

Im ersten Szenario würde der gebürtige Madrilene in den Trainerstab der ersten Mannschaft wechseln. Diese Option wird vor allem durch sein gutes Verhältnis zu Real-Coach Carlo Ancelotti und seinen Assistenten gestärkt. Die zweite Option wäre, dass der 47-Jährige in der Jugendabteilung bleibt und dort eine verantwortungsvolle Position in Verbindung mit der Geschäftsstelle übernimmt. Dort würde er vor allem die Führungsposition neben Santiago Solari und Manu Fernández stärken.