Offiziell! Barca findet Ersatz für ter Stegen

Nun ist es fix! Der FC Barcelona hat Wojciech Szczesny unter Vertrag genommen. Die Katalanen gaben am Mittwochnachmittag die Verpflichtung des 34 Jahre alten Torhüters bekannt. Zuvor hatte der Keeper seinen Medizincheck am Trainingsgelände absolviert und letzte Formalitäten geklärt.

„Ich bin stolz darauf, Teil dieser unglaublichen Familie zu sein“, sagte der Routinier in einer ersten Stellungnahme. „Ich bin bereit. Ich werde das mit viel Energie angehen. Ich freue mich auf die Ziele in dieser Saison. Ich kann die Leidenschaft der Fans sehen.“

Szczesny unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende bei Barca. Vor seiner Zeit in Turin lief der Schlussmann unter anderem 181 Mal für den FC Arsenal und 81 Mal für die AS Rom auf, bestritt insgesamt 272 Spiele in der italienischen Serie A. Mit Juve wurde Szczesny dreimal Meister und dreimal italienischer Pokalsieger. Mit den Gunners wiederum gewann er zweimal den FA Cup. 2022 wurde der 84-malige Nationalspieler, der auch noch bei der EM in Deutschland im Sommer im Tor seines Landes stand, zudem zu Polens Fußballer des Jahres gewählt.