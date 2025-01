Flick glaubt an Olmo-Registrierung: "Wir brauchen ihn"

Barca kassiert einen womöglich finalen Rückschlag in der Posse um Sommerneuzugang Dani Olmo. Doch Trainer Hansi Flick glaubt noch an eine Wende zum Guten.

Barcelonas Trainer Hansi Flick glaubt weiterhin an ein positives Ende im Registrierungs-Chaos um den spanischen Europameister Dani Olmo. „Ich habe das Vertrauen, dass der Klub das schaffen wird“, sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 4:0-Erfolg seines Teams in der dritten Runde der Copa del Rey beim Viertligisten UD Barbastro .

Am Samstagmorgen habe Flick noch mit Sommerneuzugang Olmo gesprochen. "Dani will für Barca spielen. Wir brauchen Ihn und auch Pau Víctor. Sie sind sehr gute Spieler", sagte der 59-Jährige: "Wir müssen abwarten. Das ist das Einzige, was wir jetzt tun können."