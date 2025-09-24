League Cup: Pokal-Kracher für Woltemade!

Julius Schamburg 25.09.2025 • 00:25 Uhr Die Auslosung im League Cup ergibt vielversprechende Duelle. Auf Nick Woltemade und Newcastle United wartet ein echter Kracher, auch die Reds um Florian Wirtz bekommen einen schweren Gegner zugelost.

Nick Woltemade kam für Newcastle United beim 4:1 (2:0) im League Cup gegen Bradford City nur gut 20 Minuten zum Zuge - jetzt kommt es in der nächsten Runde zu einem echten Kracherduell.

{ "placeholderType": "MREC" }

Woltemade trifft mit Newcastle auf Tottenham Hotspur, die sich dank eines Fallrückzieher-Tores von Bayern-Leihgabe Joao Palhinha mit 3:0 gegen die Doncaster Rovers durchsetzen konnten. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend im Anschluss an die Sechzehntelfinal-Partien.

Wirtz mit Liverpool gegen Crystal Palace gefordert

Auch auf den FC Liverpool und das Starensemble um Florian Wirtz, Hugo Ekitiké und Alexander Isak wartet ein schwerer Gegner. Es geht gegen den FA-Cup-Sieger Crystal Palace mit Erfolgscoach Oliver Glasner.

Der FC Arsenal ist im Achtelfinale gegen Brighton & Hove Albion gefordert, Klub-WM-Champion FC Chelsea muss bei den Wolverhampton Wanderers ran. Pep Guardiolas Manchester City gastiert bei Swansea City.

{ "placeholderType": "MREC" }

League Cup: Alle Achtelfinal-Spiele im Überblick