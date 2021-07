PSG: Warum Talente Flucht ergreifen - jetzt Bakker zu Bayer Leverkusen

Mitchel Bakker ist so ein Talent. Der Niederländer stammt zwar nicht direkt aus dem PSG-Nachwuchs, er kam als 19-Jähriger 2019 von Ajax Amsterdam an die Seine. Nach zwei Jahren entschied sich der Linksverteidiger nun aber ebenfalls für einen Wechsel in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Dabei spielte er in der vergangenen Saison sogar keine unwichtige Rolle beim französischen Vizemeister, kam auf 40 Pflichtspiele.