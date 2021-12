Ligue 1: Darum erinnert Kovac' Aus bei AS Monaco an Ende beim FC Bayern

Im Sommer 2018 verbot Kovac einigen Spielern in der Vorbereitung in Miami einen nächtlichen Ausflug - doch diese ignorierten die Anweisung, organisierten über die WhatsApp-Gruppe „Miami Nights“ ihre Feier. Kovac bekam das mit, sagte jedoch im Anschluss nichts dazu. „Der Respekt vor Kovac war damit von Anfang an weg“, zitierte Bild-Reporter Christian Falk in seinem Buch einen Bayern-Spieler.