Ligue 1: Wie OGC Nizza zum Rivalen von Paris Saint-Germain werden will

Am Mittelmeer ist nämlich eine gewisse Euphorie zu spüren. Grund dafür: Der Einstieg von Ineos, einem britischen Chemiekonzern, der mehr denn je gewillt ist, aus Nizza einen europäischer Top-Verein zu formen. Eigentümer Jim Ratcliffe, der als Gründer und Vorstand von Ineos 20 Milliarden Euro schwer ist (damit ist er der 113. reichste Mensch der Welt), weiß genau, was er will.