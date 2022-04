Ligue 1: Bald Trainer bei PSG? Tottenham-Coach Antonio Conte widerspricht

Conte legte nach: „Ich denke, dass auch die Leute, die etwas darüber berichten wollen, Respekt vor all den Menschen zeigen müssen, die in diese Situation verwickelt sind und nicht Fake News erfinden und eine Menge Lügen erzählen sollten“, so Conte weiter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)