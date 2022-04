PSG dank Messi-Geniestreich vorzeitig Meister und Rekord-Champion

PSG holte seit der Saison 2012/13 acht Mal den Titel in der Liga. Im vergangenen Jahr hatten Neymar und Co. die Meisterschaft überraschend dem OSC Lille überlassen müssen, 2016/17 durchbrach außerdem die AS Monaco die Siegesserie des Hauptstadtklubs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)