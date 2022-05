Kylian Mbappé ist nur der Anfang eines PSG-Bebens

Ein Anreiz war auch die Aussicht, dass Mbappé bei als Pariser Spieler 2024 bei Olympia ebendort auflaufen könne, was immer sein großer Traum war. Damit wird dessen Sommer in zwei Jahren, dazu mit der Endrunde der Europameisterschaft in Deutschland, mehr als voll sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)