Lionel Messi glänzt - seine Mission bei Argentinien und PSG ist noch nicht zu Ende

Im Freundschaftsspiel am Sonntag gegen Estland netzte der Argentinier fünfmal ein. Das gelang ihm im Trikot der Albiceleste bisher noch nie und insgesamt überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere. Im Jahr 2012 war Messi mit seinen fünf Treffern maßgeblich an Barcelonas Leverkusen-Demontage in der Champions League beteiligt.