Ein neuer Neymar? PSG-Superstar verliert Machtkampf gegen Mbappé - und überrascht

Schon die harsche Kritik der Vereinsoberen in der Sommerpause hat beim Superstar Wirkung hinterlassen. Unter anderem PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi machte Druck und erklärte: „Ich erwarte von allen Spielern, dass sie viel mehr leisten, als in der vergangenen Saison. Viel mehr! Für die nächste Saison ist das Ziel klar: jeden Tag 200 Prozent zu arbeiten. Wer in seiner Bequemlichkeit bleiben will, wer nicht kämpfen will, der ist außen vor.“