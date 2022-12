Ligue 1: Droht Jérôme Boateng das Aus? Nun spricht der Ex-Weltmeister

Er habe ein „gutes Gefühl. Ich werde schon bald wieder spielen und denke, dass ich am Neujahrstag gegen Clermont wieder einsatzbereit bin.“ Für den Tabellenachten Lyon geht die Ligue 1 am Mittwoch mit dem Spiel gegen Stade Brest wieder los. Dieses Spiel dürfte Boateng also noch verpassen.