Ligue 1: Gegenwind für Nübel! Fans schimpfen trotz Monaco-Sieg

Die AS Monaco darf weiterhin von der Champions League träumen.

Man merkte der Mannschaft von Philippe Clement die Verunsicherung aus den vergangenen Spielen sowie den Druck, sich für die Königsklasse qualifizieren zu müssen, deutlich an.

Zum Glück stand aber Alexander Nübel zwischen den Pfosten, der sein Team in der 38. mit einer außergewöhnlichen Armparade gegen Ibrahima Niane vor Schlimmerem bewahrte.

Kurz danach brachte dann Spielmacher Aleksandr Golovin (45.), der beste Mann auf dem Platz, die AS in Front, ehe Mittelstürmer Myron Boadu (60.) mit seinem dritten Saisontor im zehnten Ligaspiel die Weichen auf Sieg stellte.

„Nübel ist tadellos, aber Sie kritisieren trotzdem, das ist ekelhaft“

Die Monegassen wurden immer nervöser, hatten sie doch in der laufenden Saison schon einige Führungen leichtsinnig verspielt, wie auch in Nantes am 9. April (2:2 nach 2:0-Führung), doch diesmal hielten sie bis zum Schluss durch.