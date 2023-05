PSG: „Neymar, geh' weg“ - Weltmeister Petit wird deutlich über Star von Paris Saint-Germain

Auch die Pariser Fans gaben sich mit den Leistungen von Neymar, der 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt war, zuletzt keineswegs immer zufrieden. Anfang Mai rief ein Teil der Anhänger vor der Villa des 31-Jährigen har: „Neymar casse-toi!“ - was übersetzt so viel bedeutet wie: „Neymar, verpiss dich!“

Im Fußball-Talk „Rothen s‘enflamme“ von RMC betonte der Weltmeister von 1998: „Ich hoffe, dass jemand in seinem Umfeld den Medien zuhört. Ich wiederhole, was ich gesagt habe: Neymar, geh‘ weg! Ich schwöre es dir: Mach‘ es wie Messi, geh‘ weg! Bleib‘ nicht in Frankreich.“