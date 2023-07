Letzte Chance? "Ungeduld" mit Ex-Bayern-Star wächst

Seine Saison 2022/23 zwischen Rhône und Saône, den beiden Flüssen in Lyon, verlief mehr als durchwachsen. Nicht nur sein fragiler Körper erschwerte die Herausforderung, wieder an sein altes Niveau anzuknüpfen. Der ehemalige Bayern-Star (2018-2022) zeigte zu selten absolute Top-Leistungen.

Die Hinrunde war alles andere als konstant , als er jedes zweite Pflichtspiel von Beginn an absolvieren durfte. Er genoss zwar das Vertrauen von Trainer Peter Bosz, war aber zu selten in der Lage, dieses zu rechtfertigen.

„Es ist echt schade, weil er ein Riesen-Potenzial hat“

„Coco hat zu oft mit Verletzungen zu kämpfen“, meinte Ex-Nationalspieler Vikash Dhorasoo, der zwischen 1998 und 2001 sowie 2002 und 2004 bei OL unter Vertrag stand. „Es ist echt schade, weil er ein Riesen-Potenzial hat. Er besitzt große Qualitäten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Für ihn ist die Situation alles andere als einfach.“

Als Didier Deschamps Anfang November seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgab, spielte Tolisso bereits gar keine Rolle mehr in seinen Überlegungen. Seine Lage in der Équipe Tricolore hat sich bis heute keineswegs geändert.