Ligue 1: Kolo Muani jubelt nach Mbappé-Schock

Schock für Paris Saint-Germain! Kylian Mbappé musste im Topspiel gegen Olympique Marseille bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld! Für ihn kam Goncalo Ramos in der Partie. Paris gewann die Partie letzten Endes hochverdient mit 4:0 (2:0).

Paris erwischte den perfekten Start in die Partie, die Mannschaft von Trainer Luis Enrique ging nach einem herrlichen Freistoßtor von Achraf Hakimi (8.) früh in Führung. Die Marseille-Defensive hatte wohl mit Ousmane Dembélé als Freistoßschützen gerechnet, die Mauer auf einen Linksfuß ausgerichtet - das kam Hakimi zugute.

Wie schlimm steht es um Mbappé?

In der 17. Minute dann der Schock! Mbappé blieb nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrter Miene am Boden liegen. Kurze Zeit später ging er an den Seitenrand und wurde dort behandelt, kehrte aber erneut auf den Platz zurück.