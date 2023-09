Wucher! Irrer Preis für neue PSG-Jacke

Am Dienstag ist PSG erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den BVB feierten sie einen souveränen 2:0-Heimsieg . Dabei fiel auf: Der amtierende französische Meister lief mit einer neuen Trainingsjacke auf, die die Stars während der Champions-League-Hymne trugen.

Neue PSG-“Hymnenjacke“ kostet 150 Euro

Fans können die „Hymnenjacke“ der Pariser, die der Kollektion von Michael Jordan angehört, seit dem 19. September erwerben. Sie ist überwiegend in schwarz gehalten und ist mit dem „Elephant-Print“-Muster versehen, ähnlich wie das kürzlich veröffentlichte dritte Trikot. Das Problem dabei: Der Preis der Jacke ist mit 150 Euro irrsinnig hoch.

Die meisten “Hymnenjacken“ der anderen Teams kosten um die 100 Euro. Wer sich das PSG-Schmuckstück kaufen will, macht also alles andere als ein Schnäppchen.

Findet PSG auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur?

Dennoch brachte die Jacke und das neue Trikot den PSG-Akteuren Glück im Auftaktspiel gegen Borussia Dortmund. Anders als in der Liga: Aus fünf Spielen holte die Mannschaft von Luis Enrique nur acht Punkte und liegt auf dem fünften Tabellenplatz. Zu wenig für die mit Superstars gespickte Mannschaft der Pariser.

Am Sonntag treffen Mbappé und Co. auf Olympique Marseille mit Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang. Die Rivalität zwischen diesen beiden Teams ist bekannt und verspricht eine Menge Spektakel. In fünf der letzten zehn direkten Duelle gab es zumindest eine rote Karte.