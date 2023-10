Der Absturz eines Serienmeisters - Olympique Lyon um Tolisso droht in Ligue 1 sogar der Abstieg

Jérôme Boateng ist womöglich nicht unglücklich, nicht mehr bei Olympique Lyon unter Vertrag zu stehen, nachdem seine Arbeitspapiere vor drei Monaten an der Rhône ausliefen. Seit vielen Monaten ist OL nämlich nur noch ein Schatten seiner selbst.

Ein Blick allein auf die Tabelle der Ligue 1 nach neun Spieltagen reicht dafür: Schlusslicht! Kein einziger Dreier steht auf Lyons Konto, nicht einmal gegen den vormaligen Letzten Clermont (1:2 am vergangenen Sonntag). Noch nie startete der siebenmalige französische Meister so schlecht in einer Spielzeit.