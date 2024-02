Wie sieht PSG ohne Mbappé aus? Eine neue Zeitrechnung beginnt!

Paris Saint-Germain steht das Unausweichliche bevor: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verlässt Kylian Mbappé den französischen Hauptstadtklub nach der Saison ablösefrei. Damit wird das Kapitel der Superstar-Ära endgültig enden. In Paris beginnt eine neue Zeitrechnung.

„Es ist ganz einfach. Früher oder später, wenn es passiert, müssen wir uns daran gewöhnen, ohne Kylian zu spielen“, sagte Trainer Luis Enrique unlängst über den Stürmer, der nun womöglich öfter von der Bank kommen wird. „Wenn ich ihn spielen lassen will, werde ich es tun, und wenn ich es nicht will - selbe Sache“, ergänzte Enrique. Damit ist klar: In Paris beginnt eine neue Zeitrechnung!