Ungeheuerliche Enthüllung um Mbappé

Ethan Mbappé soll bei Paris Saint-Germain im vergangenen Mai aus Rache aus dem Kader gestrichen worden sein. Laut der französischen Sportzeitung L‘Équipe soll PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi Cheftrainer Luis Enrique angewiesen haben, Ethan Mbappé beim Ligue-1-Spiel gegen den FC Toulouse auszusortieren, um sich damit an dessen großen Bruder Kylian Mbappé zu rächen.

Tatsächlich befand sich Ethan Mbappé am 12. Mai 2024 nicht im Kader des französischen Hauptstadtklubs. Das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und Al-Khelaifi galt seit dem Bekanntwerden seines Wechsels zu Real Madrid als angespannt.

Mbappé fand Bruder weinend in der Kabine vor

Gegipfelt haben soll der Konflikt zwischen dem Fußballer und dem katarischen Geschäftsmann an jenem 12. Mai: Laut dem Medienbericht soll Mbappé seinen kleinen Bruder nach dessen Ausbootung weinend in der Umkleidekabine von PSG aufgefunden haben. Daraufhin soll es „zu einem gewaltigen Zusammenstoß“ zwischen Mbappé und Al-Khelaifi gekommen sein.

Zuvor sollen sich die beiden Streithähne weitestgehend aus dem Weg gegangen sein, nachdem Al-Khelaifi dem französischen Nationalspieler einen Transfer zu den Königlichen in seinem Anwesen in Paris unter vier Augen verboten haben soll.

Mbappé wechselte nach Lille

Nach den angeblichen Vorgängen im Parc des Princes verließ Ethan Mbappé tatsächlich in der vergangenen Sommer-Transferperiode den Verein in Richtung LOSC Lille. Zuvor war er in der Jugend von PSG ausgebildet worden.