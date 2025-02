Die erstaunliche neue Stärke von PSG

Paris Saint-Germain befindet sich seit Wochen in absoluter Topform und besticht durch eine neue Stärke. Damit war noch vor wenigen Monaten überhaupt nicht zu rechnen.

Viele Beobachter haben sich kurz vor Weihnachten gewundert, als Paris Saint-Germain den Vertrag von Luis Enrique verlängert hat. Zu diesem Zeitpunkt zeigte PSG besonders in der Champions League schwache Leistungen und zitterte wochenlang ums Weiterkommen.

Aber seit der kurzen Winterpause läuft es an der Seine so gut wie nie zuvor, sowohl rein ergebnistechnisch als auch spielerisch. Der spanische Trainer ist dabei, eine homogene, hungrige und vor allem unberechenbare Mannschaft zu formen.

PSG stärker ohne Mbappé? Vision nimmt Form an

Höhenflug in der Champions League

„Zeigt die Gier, die diese Elf auszeichnet“

Seit der verdienten Niederlage beim FC Bayern (0:1) am 26. November haben die Pariser auf europäischer Bühne fünf Siege in Folge feiern können: Dabei wurden 21 Treffer erzielt und Gianluigi Donnarumma musste nur drei Mal hinter sich greifen.

„Dieses Team bereitet einfach wahnsinnig viel Spaß“, freute sich Pedro Miguel Pauleta, ehemaliger Torjäger von PSG, bei SPORT1 : „Luis Enrique ist es mit Bravour gelungen, eine schlagkräftige Truppe zu bilden. Dass man gegen Brest nie satt wurde und jederzeit versucht hat, so viele Tore wie möglich zu erzielen, zeigt diese Gier, die diese Elf auszeichnet.“

„Momentan ist Paris Saint-Germain die beste Mannschaft in Europa“, urteilte gar Monacos Trainer Adi Hütter nach der 1:4-Niederlage seiner Truppe in der Ligue 1 vor zwei Wochen. „Die Gefahr kommt von jedem Spieler und diese Mannschaft ist wahnsinnig hungrig. Sie ist kaum zu stoppen.“

Erfüllt sich Katars großer Wunsch?

Was wäre, wenn PSG endlich die richtige Philosophie gefunden hätte, um die Champions League zu gewinnen, hinter der die Scheichs aus Doha seit ihrem Einstieg im Jahr 2011 her sind? Es bedarf mehrerer Leistungen gegen größere Gegner, insbesondere in der nächsten Runde gegen den FC Liverpool oder den FC Barcelona, um eine klare Antwort zu erhalten.