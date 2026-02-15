Ex-Bayern-Star wirft bei Chaosklub hin

Maximilian Lotz 15.02.2026 • 22:26 Uhr Olympique Marseille versinkt immer mehr im Chaos. Nun verkündet auch ein früherer Bayern-Star seinen Rücktritt - zu dem er sich offenbar schon vor einer Woche entschieden hat.

Es ist der nächste Knall bei Chaosklub Olympique Marseille: Medhi Benatia hat am Sonntag mit einem Statement in den Sozialen Medien seinen Rücktritt als Sportdirektor erklärt.

Pikant: Daraus geht hervor, dass sich der frühere Bayern-Star nach eigenen Angaben bereits vor einer Woche zu diesem Schritt entschieden hat. Doch ein offizielles Statement des Klubs zu der Personalie steht bislang aus.

Ex-Bayern-Star Benatia erklärt Rücktritt bei Olympique Marseille

„Nach reiflicher Überlegung habe ich die Verantwortung übernommen und mich am Montag, dem 9. Februar, dazu entschlossen, meine Zusammenarbeit mit OM zu beenden“, schrieb Benatia.

„Trotz der jüngsten Rückschläge und einiger bitterer Entwicklungen macht das Projekt aus sportlicher Sicht Fortschritte, aber ich kann das aktuelle Klima nicht ignorieren. Ich spüre eine wachsende Unzufriedenheit, einen Bruch, den ich zutiefst bedauere“, ergänzte der 38-Jährige.

„Sie kennen meine Offenheit und Transparenz; angesichts der Spannungen im Management habe ich daher meinen Rücktritt eingereicht (und nicht angeboten), denn meiner Meinung nach steht das Wohl des Vereins immer an erster Stelle, und ich möchte nicht, dass meine Anwesenheit dem Verein und seiner Entwicklung im Wege steht“, fügte Benatia hinzu.

Abschließend schrieb er, dass er sich die Zeit nehmen werde, „seine Entscheidung zu erklären, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist“.

Der ehemalige Innenverteidiger, der von 2014 bis 2016 für den FC Bayern spielte, hatte im Januar 2025 den Job als Sportdirektor bei OM übernommen.

Chaos bei Olympique Marseille

Unter der Woche hatte sich der Klub auch von Trainer Roberto De Zerbi getrennt. Das Aus wurde einige Tage nach der herben 0:5-Klatsche gegen Paris Saint-Germain am vergangenen Wochenende verkündet.

Beim 2:2 gegen Racing Straßburg am Samstag kam es zu massiven Protesten der OM-Fans.