Nach 833 Tagen: Leidenszeit von FC-Bayern-Flop endet bitter

Samuel Kucza 23.02.2026 • 17:47 Uhr Ex-Bayern-Profi Bouna Sarr gibt nach 833 Tagen sein Profi-Comeback. Sein erster Einsatz im Trikot des FC Metz verläuft nicht erfolgreich.

Bouna Sarr hat nach exakt 833 Tagen wieder ein Pflichtspiel als Profi bestritten. Am Samstag, beim 0:3 des FC Metz gegen Paris Saint-Germain, wurde der 34-Jährige in der 66. Minute eingewechselt – sein erster Einsatz seit November 2023.

Ausgerechnet beim dritten Gegentreffer spielte der frühere Bayern-Verteidiger eine unglückliche Rolle. Ein Ballverlust gegen Ex-Teamkollege Lucas Hernández leitete das Tor von Goncalo Ramos ein. Dennoch überwog für Sarr nach monatelanger Verletzungskrise die Freude über sein Comeback.

Bayern-Flop Sarr: Kreuzbandriss stoppte Karriere

Sarrs bis dahin letzter Einsatz datierte vom 11. November 2023 im Trikot des FC Bayern. Beim 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim absolvierte er noch einmal 90 Minuten – es blieb sein 33. und zugleich letzter Pflichtspieleinsatz für den Rekordmeister.

Kurz darauf zog sich Sarr einen Kreuzbandriss zu. In der Folge stand sogar ein Karriereende im Raum. 19 Monate blieb der frühere senegalesische Nationalspieler ohne Verein, ehe er im Februar 2026 beim FC Metz einen Vertrag bis Saisonende unterschrieb.

Luxus-Vertrag beim FC Bayern

Sarrs Kapitel beim FC Bayern war von großen Erwartungen und wenig Ertrag geprägt. 2020 wechselte er für acht Millionen Euro von Olympique Marseille nach München – ausgestattet mit einem lukrativen Vierjahresvertrag.

Nach eigenen Angaben soll Trainer Hansi Flick damals eine entscheidende Rolle gespielt haben. „Du bist das Profil, das ich haben wollte. Wenn du gut bist, wirst du spielen“, zitierte Sarr den damaligen Bayern-Coach in einem Interview mit L‘Équipe.