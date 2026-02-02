FC-Bayern-Flop war 19 Monate vereinslos - nun folgt der Neuanfang

Dominik Hager 02.02.2026 • 15:32 Uhr Bouna Sarr zählt zu den größten Missverständnissen in der jüngeren Bayern-Geschichte. Nun ist der Senegalese nach 19 Monaten ohne Verein offenbar wieder in einer europäischen Top-Liga aktiv.

Nun also doch! Ex-Bayern-Profi Bouna Sarr hat einen Vertrag beim FC Metz unterschrieben. Dies berichten jedenfalls die französischen Medien, unter anderem die L‘Équipe. Bereits Anfang November absolvierte der Senegalese ein Probetraining beim besagten Ligue-1-Klub, ehe es wieder ruhig um seine Person wurde.

Zwar hielt sich Sarr weiter bei Metz fit, jedoch gab es keinerlei Neuigkeiten bezüglich eines Vertrags. Nun scheint seine Zeit als vereinsloser Spieler nach 19 Monaten tatsächlich ein Ende zu finden.

Der Vertrag soll fürs Erste nur bis zum Saisonende andauern, jedoch könnte sich der Rechtsverteidiger natürlich für einen Anschlussvertrag empfehlen. Metz ist aktuell Tabellenletzter in der Ligue 1 und hat zwei Zähler Rückstand auf Nantes, die den ersten Nichtabstiegsrang belegen.

Sarr begann seine Profi-Karriere in Metz

Sarr soll seinem Jugendklub mit seiner Erfahrung helfen, doch noch den Turnaround im Kampf gegen den Klassenerhalt zu schaffen. Der 13-malige senegalesische Nationalspieler war im Jahr 2009 aus der Lyon-Jugend in die U19 des FC Metz gewechselt.

Dort gelang ihm der Sprung zum Profi. Nach 110 Pflichtspielen für Metz wechselte Sarr zu Olympique Marseille, wo er seine beste Karrierezeit erlebte, ehe er sich im Jahr 2020 für acht Millionen Euro den Bayern anschloss.

Sarr-Deal wird für die Bayern zum Flop-Geschäft

Dort konnte sich Sarr allerdings nie durchsetzen und absolvierte bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2024 nur 33 Pflichtspiele. In seinem letzten Vertragsjahr beim FC Bayern zog sich Sarr einen Kreuzbandriss zu, der seine Position auf dem Markt zusätzlich schwächte.