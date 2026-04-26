"Sind bereit": PSG läuft sich für Bayern warm

SID 26.04.2026 • 12:56 Uhr Vor dem Halbfinale der Champions League lässt auch PSG eine B-Elf ran. Kleine Fragezeichen stehen hinter zwei angeschlagenen Leistungsträgern.

Der Ansatz war ein ähnlicher – das Ergebnis deutlich souveräner: Auch Paris Saint-Germain hat vor dem Champions-League-Duell mit Bayern München zahlreiche Leistungsträger geschont, am Ende stand ein entspanntes 3:0 (2:0) bei Angers SCO.

„Das fühlt sich gut an“, sagte Trainer Luis Enrique, „ein Ergebnis wie dieses ist die beste Vorbereitung auf ein Champions-League-Halbfinale. Es ist wichtig für das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers, aber auch für die Mannschaft und die Fans. Wir sind bereit.“

Bayern-Rotation bringt frühen Mainz-Schock

Am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) kommen die Bayern zum Hinspiel in die französische Hauptstadt, auch Vincent Kompany wechselte in der Liga-Generalprobe am Samstag ja eifrig durch – in der Folge lagen die Münchner zur Halbzeit bei Mainz 05 0:3 zurück. Erst die Stars um Harry Kane und Michael Olise sicherten am Ende das 4:3.

Derartige Dramaturgie entwickelte sich in Angers nicht. Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) trafen für die Gäste, bei denen etwa Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie die Offensivstars Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia gar nicht zum Einsatz kamen. Der Sieg wackelte nicht einmal, nachdem Goncalo Ramos (74.) die Gelb-Rote Karte sah und Paris in Unterzahl agierte.

PSG bangt um Hakimi und Hernandez

Zumindest gedämpft war die Stimmung allerdings mit Blick auf zwei Auswechslungen: Achraf Hakimi und Lucas Hernandez spielten jeweils nur die erste Halbzeit. Hakimi wirkte nach einem Sprint angeschlagen, blieb aber bis zur Pause auf dem Feld.