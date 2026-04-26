"Sind bereit": PSG läuft sich für Bayern warm

Der Ansatz war ein ähnlicher – das Ergebnis deutlich souveräner: Auch Paris Saint-Germain hat vor dem Champions-League-Duell mit Bayern München zahlreiche Leistungsträger geschont, am Ende stand ein entspanntes 3:0 (2:0) bei Angers SCO.
PSG läuft sich für Bayern warm
„Das fühlt sich gut an“, sagte Trainer Luis Enrique, „ein Ergebnis wie dieses ist die beste Vorbereitung auf ein Champions-League-Halbfinale. Es ist wichtig für das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers, aber auch für die Mannschaft und die Fans. Wir sind bereit.“
Bayern-Rotation bringt frühen Mainz-Schock
Am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) kommen die Bayern zum Hinspiel in die französische Hauptstadt, auch Vincent Kompany wechselte in der Liga-Generalprobe am Samstag ja eifrig durch – in der Folge lagen die Münchner zur Halbzeit bei Mainz 05 0:3 zurück. Erst die Stars um Harry Kane und Michael Olise sicherten am Ende das 4:3.
Derartige Dramaturgie entwickelte sich in Angers nicht. Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) trafen für die Gäste, bei denen etwa Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie die Offensivstars Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia gar nicht zum Einsatz kamen. Der Sieg wackelte nicht einmal, nachdem Goncalo Ramos (74.) die Gelb-Rote Karte sah und Paris in Unterzahl agierte.
PSG bangt um Hakimi und Hernandez
Zumindest gedämpft war die Stimmung allerdings mit Blick auf zwei Auswechslungen: Achraf Hakimi und Lucas Hernandez spielten jeweils nur die erste Halbzeit. Hakimi wirkte nach einem Sprint angeschlagen, blieb aber bis zur Pause auf dem Feld.
Das galt auch für Hernandez, der sich zuvor wiederholt an den linken Oberschenkel gegriffen hatte. Zu beiden Personalien äußerte Enrique sich nicht, zumindest Hakimi bewegte sich nach dem Spiel allerdings schon wieder ohne sichtbare Beschwerden zum Mannschaftsbus.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach