PSG vs. Aston Villa: Wann steigt der europäische Supercup?

SPORT1 31.05.2026 • 10:37 Uhr Nach dem Champions-League-Finale steht nun fest, welche Klubs um den europäischen Supercup kämpfen.

Am Samstagabend besiegte Paris Saint-Germain den FC Arsenal im Finale der Champions League im Elfmeterschießen mit 4:3. Damit ist nun auch klar, welche beiden Klubs im UEFA-Supercup aufeinandertreffen.

Am 12. August steigt in der österreichischen Stadt Salzburg das Finale zwischen dem Sieger der Königsklasse und dem Gewinner der Europa League.

Zweite Titelverteidigung für PSG?

PSG bekommt es dann mit Aston Villa zu tun, die jüngst den SC Freiburg im Europa-League-Finale mit 3:0 geschlagen hatten.