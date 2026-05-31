PSG vs. Aston Villa: Wann steigt der europäische Supercup?

Am Samstagabend besiegte Paris Saint-Germain den FC Arsenal im Finale der Champions League im Elfmeterschießen mit 4:3. Damit ist nun auch klar, welche beiden Klubs im UEFA-Supercup aufeinandertreffen.
Wann steigt der europäische Supercup?
Nach dem Champions-League-Finale steht nun fest, welche Klubs um den europäischen Supercup kämpfen.
PSG spielt im August um den europäischen Supercup
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Am 12. August steigt in der österreichischen Stadt Salzburg das Finale zwischen dem Sieger der Königsklasse und dem Gewinner der Europa League.
Zweite Titelverteidigung für PSG?
PSG bekommt es dann mit Aston Villa zu tun, die jüngst den SC Freiburg im Europa-League-Finale mit 3:0 geschlagen hatten.
Die Pariser dürften nach der Titelverteidigung in der Champions League auch im Supercup das gleiche Ziel verfolgen. Im vergangenen Jahr siegten sie gegen Tottenham mit 4:3 – ebenfalls nach Elfmeterschießen.