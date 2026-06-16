Neuer Trainer-Job für Toppmöller fix!

Dino Toppmöller hat einen neuen Trainerjob gefunden. Wie am Dienstagmorgen offiziell bekannt wurde, hat der 45-Jährige einen Zweijahresvertrag beim französischen Vizemeister RC Lens unterschrieben.
Neuer Job für Toppmöller fix!
„RC Lens und Dino stehen für das Zusammentreffen zweier Aufwärtsbewegungen – zweier Herausforderer, die eine gemeinsame Sprache sprechen: Intensität“, wird Lens-Manager Benjamin Parrot in einer offiziellen Mitteilung zitiert.
Toppmöller kehrt in die Champions League zurück
Mit den Nordfranzosen, die in der Ligue 1 vergangene Saison nur sechs Punkte hinter Meister Paris Saint-Germain landeten, spielt Toppmöller auch in der Königsklasse. „Im Hinblick auf die bevorstehende Saison, in der der Verein in die Champions League zurückkehrt, ist die Zusammenarbeit mit einem Trainer, der die Anforderungen eines solch anspruchsvollen Wochenrhythmus versteht, ein enormer Gewinn“, betonte Parrot weiter.
Im Januar endete Toppmöllers Zeit bei Eintracht Frankfurt nach zweieinhalb Jahren vorzeitig. Seit Beginn der Saison 2023/24 hatte er die Hessen betreut. Nach seinem Aus bei den Hessen war der Trainer mit einer ganzen Reihe an Klubs in Verbindung gebracht worden: Neben Lens sollen sich auch der AC Mailand, Crystal Palace sowie mehrere Klubs aus Saudi-Arabien mit ihm beschäftigt haben.
Lens war wiederum auf Trainersuche, nachdem Pierre Sage den Verein verlassen hatte, um bei Crystal Palace die Nachfolge von Oliver Glasner anzutreten. Unter Sage hatte der Klub unter anderem den nationalen Pokal gewonnen. Toppmöller kommt bei seiner neuen Aufgabe entgegen, dass er fließend französisch spricht.
Während seiner Spielerkarriere gehörten F91 Düdelingen und FC RM Hamm Benfica in Luxemburg zu seinen Stationen. Bei beiden Klubs arbeitete Toppmöller später auch als Trainer, zudem war er Coach bei Royal Excelsior Virton in Belgien.
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