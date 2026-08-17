Sogar am Mikrofon punktet Toppmöller nach dem Traum-Debüt direkt

SID 17.08.2026 • 18:37 Uhr Acht Monate nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt legt Dino Toppmöller einen Traumstart beim RC Lens hin. Er überrascht auch mit seinen Sprachkenntnissen.

Dino Toppmöller hüpfte nach seinem Traum-Debüt inmitten seiner Spieler unter dem silbernen Konfettiregen, während Superstar Ousmane Dembélé bedröppelt auf dem Rasen stand. Mit seiner ersten Trophäe in den Händen strahlte der neue Trainer von RC Lens acht Monate nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt um die Wette – doch das Ausrufezeichen gegen den französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain im Supercup soll erst der Anfang gewesen sein.

„Jetzt hat jeder verstanden, was Lens ausmacht. Wir haben vor niemandem Angst“, betonte Toppmöller nach dem hart erkämpften 1:0 (1:0) in der Kabine eindringlich, ringsum lauschten Kapitän Florian Thauvin und seine Teamkollegen aufmerksam.

„Wir sind stark, wir sind stark“, versicherte der deutsche Coach seiner Mannschaft in fließendem Französisch: „Und wir können Großes erreichen, wenn wir auf dem Platz denselben Teamgeist zeigen wie heute.“ Mit Zinedine Zidane sah auch der neue französische Nationaltrainer auf der Tribüne die Handschrift des neuen Lens-Coaches schon.

Toppmöller feiert ersten Coup

Der Sohn von Klaus Toppmöller wurde im Saarland in Wadern nahe der Grenze zu Luxemburg und Frankreich geboren. Zwischen 2014 und 2019 hatte der Coach bereits für Hamm Benfica und Düdelingen in Luxemburg sowie für Virton in Belgien gearbeitet und sich damals die Sprache angeeignet. Das hilft ihm nun in neuer Umgebung.

Toppmöller weiß also auch auf Französisch wovon er spricht. Im vergangenen Jahr hatte der 45-Jährige die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga geführt, wodurch sich die Mannschaft erstmals über die Liga für die Champions League qualifizierte. Der Erfolg hatte Toppmöller jedoch nicht davor bewahrt, nach einem holprigen Verlauf der darauffolgenden Saison seinen Posten zu Beginn der Rückrunde räumen zu müssen.

Toppmöller selbst hätte „sehr gerne mit dieser Mannschaft weitergearbeitet“, wie er schweren Herzens erklärt hatte. Der Trennungsschmerz dürfte durch den ersten Titel im ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie von Lens jedoch vergessen sein.

Lens feiert „Topp-Abend“

Der amtierende Pokalsieger wehrte sich nach dem goldenen Treffer von Thauvin (32.) und einer Roten Karte für Verteidiger Kyllian Antonio (39.) im Stade Bollaert-Delelis lange in Unterzahl gegen den Champions-League-Sieger, der sich noch am Mittwoch gegen Aston Villa im UEFA-Supercup (2:1) durchgesetzt hatte.

Am Ende belohnte sich Lens für seinen Kampfgeist an einem „Topp-Abend“, wie der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen in Anspielung auf den neuen Coach schrieb.