Manchester United: Jadon Sancho ohne Scorerpunkt - Roy Keane verteidigt Ex-BVB-Star

Sancho lerne „sein Handwerk noch. Er ist noch ein junger Spieler, an den große Erwartungen gerichtet werden“, führte Keane aus. „Er kommt zu einem neuen Verein, in dem er sicherlich nicht der Star ist und in der Rangordnung unten steht.“ Der 50-Jährige hat eine klare Botschaft für das Umfeld von Sancho: „Er muss sich an all das anpassen. Gebt ihm eine Chance.“